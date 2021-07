Morto Giuliano Zoratti, "icona" del calcio in Fvg: aveva guidato la Triestina

"Il calcio di casa nostra ha perso un gigante. Si è spento nella notte Giuliano Zoratti, due volte sulla panchina dell'Unione (vice nella stagione 84/85 e Mister nel 91/92) e protagonista di una lunga carriera in panchina nei professionisti così come nel calcio regionale. Un sincero e commosso abbraccio alla famiglia e a tutte le persone di calcio legate a Giuliano. Riposa in Pace, Mister". Così l'US Triestina Calcio ricorda Giuliano Zoratti, personaggio simbolo del calcio regionale, sia tra i professionisti che tra i dilettanti. E' deceduto dopo un alunga malattia. Da giocatore ha vestito le maglie di Udinese e Pro Gorizia e proprio dal capoluogo isontino cominciò la sua carriera di tecnico. In panchina è stato poi vice di Massimo Giacomini nella cavalcata dalla Serie C alla A alla fine degli anni ’70, seguendo poi il concittadino in diverse avventure professionali, Milan compreso. Ha guidato anche la Triestina. E’ stato poi ovunque, da nord a sud, allenando tanto in regione: Monfalcone, Lumignacco e Gradisca le ultime tappe.