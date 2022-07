Addio a Giuseppe Lo Duca, "padre" della pallamano a Trieste

Grande lutto nel mondo dello sport triestino: è morto nella notte il "prof" Giuseppe Lo Duca, figura di spicco nel mondo della Pallamano triestina. Aveva appena compiuto 79 anni. Da giovane insegnante di educazione fisica (da cui il soprannome) aveva promosso in città uno sport ancora poco conosciuto. Poi, sotto la sua guida, prima da allenatore e poi da presidente, la Pallamano Trieste è riuscita a vincere 17 scudetti e 11 titoli italiani.

Così lo ricorda in un post su Facebook la Pallamano Trieste: "Questa notte il Prof ci ha lasciato. Sarà per sempre presente nei nostri cuori. Società, tecnici, atleti, tifosi e amici sono vicini a Rosa, Marco e Martina. Ciao Prof… Grazie per tutto quello che ci hai dato".