Cadavere a terra in via D'Alviano, settantenne muore in strada

TRIESTE - Un uomo del 1951 è stato rinvenuto cadavere questa mattina intorno alle 6 nella zona di via Bartolomeo D'Alviano. A notare il corpo, riverso a terra, due passanti. Immediata la chiamata alla centrale operativa che ha allertato i sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza. L'uomo, ormai privo di coscienza da diverso tempo, era in arresto cardiocircolatorio. A nulla sono valse le manovre dei sanitari per tentare di rianimare la persona. Sul posto anche la polizia di Stato. Non è chiaro quando l'uomo avrebbe accusato il grave malore, ma secondo quanto si apprende, il corpo era lì da almeno un'ora.