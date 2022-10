Tragedia a Monfalcone, cadavere nel canale Valentinis, morto 71enne

MONFALCONE - Non c'è stato nulla da fare per i sanitari del 118 che oggi 25 ottobre sono intervenuti a Monfalcone dopo che nel canale Valentinis era stato segnalato il corpo di una persona in acqua. Inutili quindi i soccorsi sul posto, giunti a bordo di una ambulanza e un'automedica. Nei pressi del luogo dove si è consumata la tragedia anche i vigili del fuoco di Monfalcone. L'uomo aveva 71 anni.