Terribile schianto a Bertocchi, morto un motociclista italiano di 56 anni

Poco dopo le 14 di oggi 13 agosto un motociclista di nazionalità italiana è rimasto vittima di un violento incidente avvenuto a Bertocchi, pochi chilometri oltre il confine con la Slovenia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava in sella alla sua motocicletta Yamaha ed è stato coinvolto in un sinistro con una macchina guidata da un conducente di 67 anni. Nella caduta il motociclista è rimasto gravemente ferito e a nulla sono valsi i soccorsi giunti sul posto. Al momento non è nota la città di provenienza del motociclista.