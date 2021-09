È morto Piergiorgio Luccarini, presidente di Tpl Fvg

L'attuale presidente di Tpl Fvg, Piergiorgio Luccarini, è morto nella mattinata di oggi, sabato 11 settembre. Aveva 74 anni.

Luccarini, esponente della Democrazia Cristiana di Trieste, due per due legislature Capo della segreteria del Presidente della Giunta regionale Biasutti. Tra il 1981 e il 1994 è stato ai vertici della Cassa di Risparmio di Trieste dove, sotto la sua Presidenza, si sono costituite la Cassa di risparmio s.r.l. e la Fondazione Crt. Ha ricoperto anche importanti incarichi negli organismi nazionali degli istituti del Credito come componente esecutivo dell'Acri, Iccri e Abi. Nel 2003 assume la direzione generale dell'Azienda Consorziale Trasporti, e in seguito della Trieste Trasporti. A maggio era diventato presidente della società consortile Tpl Fvg.

"Con Piergiorgio Luccarini se ne va un acuto e appassionato interprete della politica regionale, intesa nel senso più alto di servizio alla comunità" ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia. "Luccarini - aggiunge - ha accompagnato con attenzione, pragmatismo e senso delle istituzioni diverse stagioni politiche, tenendo sempre al centro il benessere sociale dei cittadini. È una perdita grave sotto il profilo dell'esperienza politica e della disponibilità personale".