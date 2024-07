Morto il presidente della sartoria Lister Pino Rosati, una vita tra arte e impegno sociale

TRIESTE - Si è spento il 15 luglio dopo una lunga malattia e a soli 65 anni Giuseppe “Pino” Rosati, presidente della Cooperativa Lister Sartoria Sociale, atelier di sartoria con materiali tessili riciclati. Un’attività sita nel comprensorio di San Giovanni che impiega, tra dipendenti, tirocinanti e volontari, persone che si trovano in condizioni svantaggiate o di disagio sociale. Di recente Lister aveva ricevuto dalla Conferenza Episcopale Italiana l’incarico di produrre duemila borse da distribuire ai delegati in visita a Trieste per la 50esima settimana sociale della Cei, culminata nella visita di Papa Francesco. La storia di Pino e del suo impegno sociale connesso all’arte ha inizio ben prima della fondazione di Lister, ossia nel lontano 1983, con la creazione, insieme alla collega Carla Prosdocimo, del celebre Laboratorio P di arti plastiche visive, in seno all’Opp di San Giovanni.

Il ricordo dell'amica e collega

Prosdocimo, educatrice e operatrice nel dipartimento di salute mentale dal 1977 e stretta collaboratrice di Rosati, ricorda così l’amico scomparso: “Era un fine parlatore, un artista e un intellettuale di caratura straordinaria. Era in grado di far ridere tutti con eleganza e delicatezza grazie al suo acume, la preveggenza, la genialità e il suo senso ironico che ha mantenuto, nonstante i problemi di salute. Non veniva da una famiglia agiata, aveva studiato da autodidatta e la gente rimaneva incantata da lui perché sapeva rieditare la realtà con le parole. Tutti ricorderemo la sua generosità, l’apertura, la visione e la lucidità umana, politica e culturale”.

Chi era Pino Rosati

Triestino, cresciuto nel rione di San Giacomo, Rosati si imbarca da giovanissimo come marittimo “per vedere il mondo”, poi torna a Trieste e si appassiona alla pittura. All’età di 24 anni, nel 1983, si rivolge all’Opp perché viene a sapere che i servizi di salute mentale mettono a disposizione dei giovani alcuni spazi per l’espressione dell’arte. Affronta così un colloquio con lo psichiatra Franco Rotelli, stretto collaboratore di Franco Basaglia e tra i protagonisti della rivoluzione basagliana. Pino accetta così di buon grado la proposta di lavorare con persone in carico al centro di salute mentale, dapprima con gli utenti anziani di lungo corso, poi anche con giovani del csm di Barcola. Qui inizia la collaborazione con Carla Prosdocimo, chiamata ad affiancarlo in questa attività. “Tra me e lui è stato amore a prima vista - sottolinea Prosdocimo -, sia umanamente che per la filosofia legata al nostro lavoro: un’idea de - istituzionalizzante sia dell’arte che della psichiatria”.

Nasce così, a opera di Rosati e Prosdocimo, il Laboratorio P di arti plastiche visive (con l’idea di rinverdire lo storico laboratorio che aveva creato Marco Cavallo), che si occupa di pittura, scultura, incisione, serigrafia e intervento urbano e attrae immediatamente i grandi artisti della città tra cui Claudio Cernigoi e Paolo Cervi Kervischer. Pino Rosati prende anche contatto con Emilio Vedova a Venezia, e l’artista gli propone di entrare all’Accademia delle Belle Arti. “Pino ha rifiutato - racconta Prosdocimo - per un suo principio di declinazione dell’arte in ambito sociale e non vissuta nella sacralità dei templi”. Il laboratorio, nel frattempo diventa sempre più popolare e attrae volontari anche dall’estero, coinvolgendo utenti anche da tutta la rete dei servizi psichiatrici, anche dai giovani seguiti dal dipartimento tossicodipendenze e quelli in regime di trattamento alternativo al carcere. Il Laboratorio P collabora poi con gallerie d’arte italiane e internazionali, organizzando mostre anche all’estero.

Lister nasce nel 2000 come laboratorio di sartoria, poi nel 2009 diventa cooperativa sociale “una volontà di Pino, quasi una sfida in piena crisi economica mondiale, perchè riteneva che la questione della sofferenza esigesse lavoro, risposte, casa e reddito, diventando un modus vivendi ed entrando nei luoghi della cultura e del mercato, al fine di fare qualcosa di produttivo per misurarsi con il grande teatro della vita”. Le esequie si terranno nei primi giorni della prossima settimana e, prima, è in programma un evento commemorativo nel parco di San Giovanni organizzato dai molti collaboratori, amici e colleghi. Ulteriori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni.