Addio al regista Gino Landi: protagonista nel mondo dell'operetta a Trieste

Si è spento ieri nella sua casa a Roma il coreografo, regista teatrale e televisivo Gino Landi, pseudonimo di Luigi Gregori. Era nato a Milano il 2 agosto del 1933 e aveva 89 anni. E' stato "di casa" per decenni al teatro Verdi e al politeama Rossetti, dove aveva firmato innumerevoli regie e coreografie per operette e opere liriche, era noto in tutta italia nel mondo del teatro e del piccolo schermo, vantando collaborazioni del calibro di Nino Rota, Ennio Flaiano, Federico Fellini e tanti altri. Come ballerino iniziò con Erminio Macario, grazie allo spettacolo Bulli e pupe, e dopo la danza arrivò il cinema, il teatro e la tv. Tra le sue regie tv più importanti c'è il Festival di Sanremo, il Festivalbar e tantissimi spettacoli teatrali.

A Trieste, nei primi anni settanta, curò il “Cavallino bianco”, la “Vedova allegra”, “Cin Ci La” con Sandro Massimini e molti altri titoli fino agli anni 2000. Si ricordano, in particolare, “Ballo al Savoy” con Daniela Mazzucato nel 2002, "Paganini" nel 2004 e "Il mondo della luna" nel 2006.

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia lo ricorda con una commossa nota di cordoglio: "Apprendiamo con molta tristezza della scomparsa di Gino Landi. Ci mancherà sempre la sua luminosa creatività che ha portato tanta gioia al pubblico del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Sul palcoscenico del Politeama Rossetti la sua danza è stata applaudita protagonista: dagli anni Settanta con cult come “Alleluia brava gente” ai successi più recenti fra cui ricordiamo almeno “C’era una volta… Scugnizzi” e - proposto l’ultima volta nel 2019 - “Aggiungi un posto a tavola”.