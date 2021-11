Morto Roberto Felluga, storico vignaiolo del Collio

Tutto il mondo del vino in lutto per la morte di Roberto Felluga: lo storico vignaiolo è mancato, dopo una malattia di un anno, all’età di 63 anni. Felluga è stato presidente della sezione economica regionale viticoltura di Confagricoltura e vicepresidente del consorzio Collio. Il vignaiolo era alla guida dell’Azienda “Marco Felluga” fondata dal padre: a lui il merito di averla rilanciata e di aver riportato il Collio al centro dell'interesse del mondo del vino.

«Ho dato la mia disponibilità all’incarico per offrire un contributo diretto, assieme agli altri membri della Giunta, alla crescita del settore. Credo, in merito, che sarà necessario lavorare per dare corpo a una maggiore identità dei vini friulani e giuliani», dichiarava nel 2014 quando decise di assumersi l'incarico di responsabile della Sezione regionale vitivinicoltura di Confagricoltura Fvg, dimostrando da sempre una grande attenzione e un grande amore per i vini.