Muore cinque giorni dopo l’incidente in bici: addio al maestro Rodolfo

Si è spento in ospedale a cinque giorni da un terribile incidente in bicicletta il 75enne Rodolfo Rosada, maestro di karate residente a Roiano. Come riporta il Piccolo, il decesso è avvenuto giovedì 30 giugno e l’incidente si è verificato alle 6:30 di sabato 25. Rodolfo aveva l’abitudine di andare in bicicletta di buon mattino, ma in questa tragica circostanza il suo veicolo è entrato in collisione con uno scooter.

Mentre lo scooterista è rimasto pressoché illeso, il ciclista è caduto rovinosamente al suolo ed è stato portato d’urgenza all’ospedale di Cattinara dal 118. All’inizio le sue condizioni di salute non sarebbero sembrate così gravi ma dopo cinque giorni di ricovero c'è stato un pesante aggravamento, fino al drammatico epilogo. Lascia gli allievi, gli amici e l’adorata gatta.