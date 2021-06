Tragedia nel porticciolo di Sistiana, uomo trovato morto in acqua

La drammatica scoperta è stata fatta poco dopo le 14:30 da alcuni passanti. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato, oltre alla Guardia Costiera. La notizia è in aggiornamento

Un cadavere di una persona in età adulta è stato trovato tra le barche del porticciolo nella baia di Sistiana. La drammatica scoperta è stata fatta da alcuni passanti poco dopo le 14:30 di oggi 9 giugno. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco. Ancora ignote le cause del decesso. La notizia è in aggiornamento.

15:52 - La persona trovata morta in acqua a Sistiana è un residente in provincia di Trieste. Il decesso sarebbe avvenuto di recente. Aveva con sé i propri documenti.