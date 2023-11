Trieste piange Gennaro De Simone, titolare del "Principe di Metternich"

TRIESTE - Si è spento qualche giorno fa Gennaro De Simone, fondatore e storico titolare del ristorante di famiglia Principe di Metternich a Grignano. Una realtà longeva, fondata da Gennaro nel 1982 insieme alla moglie Emilia, e da allora solido riferimento per cittadini e turisti in visita nella zona. Gennaro arrivò in giovane età a Trieste, dove sposò la moglie Emilia, e dalla loro unione nacquero le figlie Carmen e Carol. "Ben presto il coraggio e l'intraprendenza di Gennaro, uniti alla forza di Emilia, li portarono a creare attività del tutto nuove per il panorama triestino - spiegano in un post su facebook Emilia, Carmen e Carol -. Ci pregiamo di dire che ancora oggi il ricordo di tanta creatività e dei bei momenti vive nella memoria di tutti". Stando a quanto si apprende, il ristorante proseguirà la sua pluridecennale attività. Il funerale si terrà martedì 28 novembre alle 13.40 presso la chiesa di Barcola.