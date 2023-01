Tragedia in pieno centro, precipita dal tetto, morto giovane

TRIESTE - Un uomo del 1988 è morto questa notte in via Trento a Trieste dopo essere precipitato dal tetto di un edificio. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 accorsi sul posto, allertati dalla centrale operativa del 112 di Palmanova. Ancora ignote le ragioni per cui l'uomo si trovava a quell'ora sul tetto dell'edificio. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia di Stato che ha interrogato un famigliare della vittima. Non si esclude che si possa trattare di un gesto disperato.