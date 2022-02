Mostra il green pass di un’altra persona: denunciato 22enne

Ieri sera la Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli agli esercizi commerciali per il rispetto della normativa anti-covid e sul green pass, ha denunciato per il reato di sostituzione di persona un triestino del 1999.

Il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine per analoghe violazioni in materia, all’atto del controllo degli agenti all’interno di un locale di ristorazione di via Giulia ha esibito un green pass intestato ad un’altra persona. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.