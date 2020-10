Mostra per i 150 anni della Modiano: abbattuto il muro dei 20 mila visitatori

Proroga della mostra dedicata ai 150 anni della Modiano, all'IRCI: c'è tempo per visitarla fino al 22 novembre. Nel frattempo, fioccano le preannunciate aggiunte "in corso d'opera", come due rari lavori di Guido Grimani e Giuseppe Sigon. Più di 20mila visitatori raccontano la fortuna di una mostra di respiro internazionale: quella per i 150 anni della Modiano, curata da Piero Delbello per l'IRCI di Trieste. Aperta tutti i giorni, da lunedì a domenica, 10:30-12:30 e 16:30-18:30, al pianterreno dell'Istituto, in via Torino, è stata apprezzata da turisti e collezionisti francesi, ungheresi, austriaci e inglesi. Come preannunciato, la mostra è andata incontro a diversi ampliamenti e a diversi ritocchi "in progress": dopo le romantiche, pionieristiche cartoline d'antan della Modiano, è adesso il turno di due pezzi rari; sono due manifesti, uno di Giuseppe Sigon ("Club cartine da sigarette") e l'altro di Guido Grimani ("Grandi esecuzioni musicali di Trieste"), entrambi datati 1900 circa. Due manifesti rari tanto da essere considerati, circa, introvabili. Le sale continuano nel frattempo a ospitare i lavori "Modiano" dei massimi artisti giuliani (Timmel, Orell, Cambon, Sigon senior, Sigon junior) e mitteleuropei, con una robusta presenza di artisti magiari di grande talento. Due sono i cataloghi Modiano stampati per l'occasione; sono due volumi che costituiscono lo scrigno della produzione storica Modiano. Ad essi, l'IRCI ha affiancato un libro con le cartoline d'epoca e con tutta una serie di chicche spiazzanti: si chiama "Dalla Venezia Giulia al mondo". Tutti e tre i libri sono già disponibili in via Torino; per chi volesse ordinarli da fuori Trieste, basterà scrivere alla Segreteria: irci@iol.it

