Mare agitato a Sistiana, le moto d'acqua della polizia soccorrono bagnanti e barche alla deriva

Le moto d'acqua della questura di Trieste sono intervenute nel pomeriggio di ieri 7 agosto nello specchio di mare tra la baia di Sistiana e il Villaggio del Pescatore per soccorrere alcuni diportisti che si sono trovati in difficoltà. Due imbarcazioni a vela sono state soccorse perché finite alla deriva, mentre in un'altra occasione una persona è stata soccorsa a causa del mal di mare, conseguenza delle condizioni del mare. Le moto d'acqua della Polizia effettueranno due dimostrazioni, sempre nel bacino di fronte allo stabilimento Castelreggio, nelle giornate di martedì 10 e sabato 14 agosto. Entrambi gli eventi inizieranno alle ore 16.