Motociclista a Cattinara, incidente a San Dorligo della Valle

TRIESTE - Incidente a San Dorligo della Valle alle 10.40 di questa mattina dove un motociclista avrebbe perso il controllo del suo mezzo rovinando a terra. Le dinamiche, ancora non chiare, sono al vaglio della Polizia stradale che, insieme agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco, sono accorsi sul posto. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cattinara in codice giallo. Non sarebbero stati coinvolti ulteriori mezzi.