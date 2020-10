Il motoraduno per i Figli delle stelle: un "rombante" omaggio nell’anniversario della tragedia (FOTO)

Ha avuto luogo oggi il motoraduno organizzzato dalla delegazione di Trieste del Moto Club ufficiale della Polizia di Stato per ricordare gli agenti Rotta e Demenego. Proprio il 4 ottobre, anniversario della tragedia, motociclisti provenienti da Trieste, Vicenza, Venezia, Treviso, Udine e Gorizia sono partiti da piazza Ponterosso in un partecipato corteo per arrivare in Questura, che oggi è aperta per i cittadini che vogliono portare dei fiori e ricordare ancora una volta i due “Figli delle stelle”. Anche la comunità cinese di Trieste e il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, tra molti altri, hanno voluto onorare la memoria di Pierluigi e Matteo deponendo una corona. Il motoraduno ha visto la partecipazione di altri moto club, del 118, del motosoccorso e di una rappresentanza delle altre forze dell'ordine.

Oggi il Questore Giuseppe Petronzi sarà presente nel famedio della Questura alle 16.53, l’ora della sparatoria avvenuta un anno fa. Un piccolo, ma significativo spazio riservato all'Assistente Matteo Demenego e dell'Agente Scelto Pierluigi Rotta è stato allestito anche all'interno del Commissariato di Polizia di Muggia