Attese 200 persone e 120 moto al motoraduno per il "Figli delle stelle"

Un moto raduno commemorativo per gli agenti Rotta e Demenego avrà luogo domani, 4 ottobre, anniversario della tragedia, con partenza da piazza Ponterosso. L'evento è organizzzato dalla delegazione di Trieste del Moto Club ufficiale della Polizia di Stato, che è stata intitolata proprio ai due colleghi uccisi. Da piazza Ponterosso si partirà alla volta della Questura verso le 11 e dopo il passaggio in Questura per deporre dei fiori e un breve discorso di Don Francesco (Sacerdote della chiesa Beata Vergine Addolorata di Valmaura), il moto raduno proseguirà verso il Santuario di Monte Grisa, dove i motociclisti sono attesi dal parroco. Al momento hanno già dato la propria adesione 200 persone in sella a più di 120 motocicli, per quasi l’80 % poliziotti e carabinieri, in servizio ed in quiescenza provenienti non solo da Trieste, ma da Vicenza, Venezia, Treviso, Udine e Gorizia.

Una maglietta per aiutare i bambini malati

In occasione dell’evento, è stata preparata una t-shirt commemorativa che qualsiasi persona può richiederla (anche post-evento se nel caso non ha potuto partecipare quel giorno, indicandolo via mail a 4ottobre@triestemotoclubpoliziadistato.it ) con un contributo di 10 euro. Il ricavo netto (detratto il costo materiale e la stampa) verrà devoluto totalmente in beneficenza sia alla Fondazione Marco Valerio che aiuta i poliziotti con figli che hanno malattie particolari, sia direttamente Leo il figlio minorenne di un collega di Roma che ha da anni viene ricoverato presso varie strutture sanitare e sottoposto a continui interventi chirurgici e a costose riabilitazioni, per una grave malattia.

Il Moto Club Polizia di Stato coglie l’occasione per ringraziare l’Ufficio Eventi del Comune di Trieste e il management della Barcolana Piero Zecchini, per aver concesso la predetta piazza che risulta esser un’area già dedicata alla Barcolana. Si ringrazia anche i titolari del Nuova Marea da Orgesa di via Flavia di Stramare 103, sia per l’ospitalità dei motociclisti a pranzo, sia perché hanno deciso che parte dell’incasso di quel giorno compresa la cena, lo daranno in beneficenza sommandolo così di fatto all’importo che verrà raccolto con i contributi delle magliette