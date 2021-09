Ruba un motorino, beccato poco dopo in viale Sanzio: denunciato

Nel pomeriggio di ieri 21 settembre la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un triestino del 1988. Aveva da poco rubato uno scooter quando è stato fermato da una Volante che stava transitando in viale Sanzio, nel rione di San Giovanni. Dopo i riscontri e le formalità di rito, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica e il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.