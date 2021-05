Risse e movida, Roberti: "Urgente tavolo con prefetti", Famulari (Pd): "Dichiarazione di impotenza"

Dopo l'ennesima rissa nella zona di Piazza Venezia e via Lazzaretto Vecchio lo scorso venerdì sera, interviene l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che chiede ai prefetti del Fvg "un tavolo urgente per parlare di quali provvedimenti prendere e di come affrontare il tema sul fronte dell'ordine pubblico e del disagio sociale che la pandemia ha accentuato e che si trasforma in atti di questo tipo". Comportamenti distruttivi che, secondo Roberti, "rischiano di mettere in discussione la ripartenza di locali e attività turistiche che hanno bisogno di lavorare. Il fatto che ragazzi, spesso anche minori, in stato di alterazione alcolica, siano protagonisti di ingiurie e altri comportamenti violenti preoccupa la cittadinanza e rende difficile l'attività degli esercenti".

Famulari: "Dichiarazione d'impotenza"

Così risponde Laura Famulari: "Comodo vantarsi di essere l'uomo della sicurezza e poi correre a chiedere aiuto ai prefetti per questioni di risse in strade e piazze di Trieste: questa è una dichiarazione d'impotenza e il solito scaricabarile. Roberti è l'assessore che vorrebbe farsi una polizia regionale ma forse in questo caso dovrebbe rivolgersi al sindaco Dipiazza e al suo vicesindaco Polidori".

Secondo Famulari "Qui in città abbiamo un problema di convivenza civile e disagio giovanile, evidentemente sottovalutato nonostante il moltiplicarsi di brutti episodi con protagonisti anche giovanissimi. Abbiamo denunciato la necessità che il Comune prenda in mano una situazione che è a rischio degrado non solo di fronte ai locali del centro ma anche nelle periferie: è un problema che richiede lavoro di prevenzione e non si risolve mandando una volante. Ma la risposta di Roberti è scaricare sullo Stato".