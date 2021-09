Ieri notte (tra sabato 18 settembre e domenica 19) la Polizia di Stato è intervenuta in piazza Venezia in quanto un uomo del 1992 ha colpito al capo con una bottiglia di vetro un altro uomo del 1994. È stato denunciato per lesioni personali aggravate. Sul posto il 118, il ferito non sarebbe comunque grave.