Boom dei 3V di Ugo Rossi, il no vax al 4 per cento: la sorpresa delle elezioni è lui

Sfonda il muro del 4 per cento e bussa alle porte del Consiglio comunale. Come riportato dall'Ansa del Fvg, Ugo Rossi e il Movimento 3V rappresentano i veri outsider delle amminstrative triestine. "Mi dispiace per la poca affluenza al voto - afferma il libero professionista friulano dopo aver letto i primi risultati - Faccio da 12 anni politica dal basso, quindi indipendentemente che abbia la poltrona o meno in Consiglio comunale porterò comunque avanti le mie idee e i miei valori", lì "potremo incidere di più". Ballottaggio? "Non prendo posizione, per me non c'è differenza tra centrodestra e centrosinistra, entrambi hanno portato avanti politiche neoliberiste".