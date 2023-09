I 5 stelle per il salario minimo: raccolte oltre 600 firme

TRIESTE - Sono oltre 600 le firme raccolte in via delle Torri, nel banchetto informativo del MoVimento 5 Stelle, a supporto della proposta di legge per una retribuzione equa e il salario minimo garantito, depositata dal partito pentastellato assieme ad altre forze politiche che si oppongono al governo Meloni. Il risultato dell'iniziativa avviata circa due settimane fa è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dal primo gruppo territoriale del MoVimento 5 stelle, costituitosi a cavallo tra agosto e i primi di settembre.

"Il disegno di legge si pone come obiettivo quello di fissare un limite minimo di 9 euro sotto il quale i lavoratori italiani non possono essere pagati - ha spiegato Elena Danielis, coordinatrice provinciale del MoVimento 5 Stelle -. L'Italia è il paese con il più alto numero di lavoratori poveri in Europa, ovvero persone che pur lavorando non riescono a guadagnare a sufficienta per condurre e far condurre alla propria famiglia una vita dignitosa". "Quasi tre milioni di lavoratori guadagnano meno di 9 euro l'ora", ha aggiunto. Il dato è allarmante, soprattutto considerando che "l'11,7% dei lavoratori in Italia percepisce un salario inferiore ai minimi contrattuali". "La raccolta firme è un punto di partenza. È vero che 9 euro sono troppo poco rispetto ad altri paesi come Germania e Francia, ma dobbiamo iniziare da qualche parte", ha affermato Danielis.

Nel corso della conferenza stampa Elena Danielis ha presentato la nuova squadra del gruppo territoriale di Trieste, composta da Fulvia Borsi, rappresentante gruppo territoriale di Trieste, Francesca Chersi, rappresentante vicario del gruppo territoriale, Francesco Komauli, referente progetti, Enrico Sossi, referente giovani e Alessandro Danieli, referente formazione. Borsi e Chersi si occupano di facilitare il dialogo tra il Movimento e i cittadini e le imprese. Francesco Komauli, sviluppatore software, è il referente per tutti coloro che vogliono proporre iniziative e progetti, mentre il lavoro di Enrico Sossi, studente di Scienze Diplomatiche, si concentrerà sugli under 36, cercando di colmare il gap tra loro e la politica. Infine Alessandro Daniele, direttore del Tribunale per i Minorenni di Trieste, si occuperà di formazione per formare "basi e fondamenta solide per poter sviluppare progetti". Il banchetto informativo è aperto dal lunedì al venerdi dalle 17 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 12.