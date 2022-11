Acqua alta e calli allagate, a Muggia ci si sposta in kayak e sup

Nella mattinata di oggi 22 novembre sono comparsi online numerosi video in cui si vedono residenti percorrere le strette vie del centro storico a bordo di kayak o sup

MUGGIA - Di necessità virtù, si diceva un tempo. Vale ancora oggi il celebre detto popolare, visto che in occasione del maltempo che ha interessato le località costiere del Friuli Venezia Giulia sono molti i corregionali che hanno deciso di tirare fuori dalle cantine mezzi di trasporto acquatici. Come a Muggia dove questa mattina tra le strette calli del centro storico, si sono visti alcuni residenti spostarsi a bordo di kayak o sup. Un modo divertente, per dimenticare il disagio provocato dall'alta marea.

