"Muggia dedalo di cantieri mal segnalati", l'attacco del Pd

MUGGIA - "Numerosi cantieri stradali e sulle deviazioni obbligatorie che muggesani e turisti devono compiere per attraversare il territorio comunale, che paiono violare più di una norma". Lo segnala il Pd di Muggia, nel presentare un’interrogazione all’assessore competente dei chiarimenti sulla segnaletica posta nei pressi dei cantieri.

Così dichiarano in una nota congiunta Michele Tarlao, coordinatore forum sicurezza e coesione sociale del Pd Trieste e, per il Pd di Muggia, Fiorella Benčič e Francesco Bussani: "Se dagli organi di stampa il sindaco e la giunta continuano a voler rilanciare la Muggia turistica, nella realtà dei fatti Muggia sta diventando un dedalo di cantieri mal segnalati e di deviazioni degne di un labirinto. Certi di un’esaustiva risposta a seguito dell'interrogazione, ci si auspica, inoltre, che futuri grandi cantieri, caratterizzati da tempistiche tanto lunghe quanto incerte, siano gestiti in modo migliore e non inducano alla fuga anche i turisti armati delle migliori intenzioni o, peggio, mettano a rischio la sicurezza loro e quella di chi vi dovesse transitare". Nelle foto, la chiusura di strada per Lazzaretto.