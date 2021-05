Operativo il centro vaccini di Muggia: attese 600 persone, tra loro anche la sindaca Marzi

Sono iniziate nella mattinata di oggi 6 maggio le somministrazioni all'interno del nuovo centro vaccinale di Muggia di via D'Annunzio. All'interno della palestra Pacco sono state allestite le postazioni che verranno ufficialmente inaugurate oggi alle 13:30 e che, a fine giornata, avranno vaccinato circa 600 persone. Tra loro in fila anche la sindaca Laura Marzi, che ha ricevuto la prima dose di Moderna. "Questo nuovo centro vaccinale - così la prima cittadina del comune rivierasco - è un traguardo importantissimo e nello stesso tempo un primo passo che ci avvicina sempre di più all’immunità del nostro territorio e del nostro Paese con la conseguente riconquista della normalità nel nostro vivere quotidiano".

La sindaca riceverà la seconda dose il prossimo 3 giugno. "Finalmente abbiamo lo strumento per uscire da questa pandemia, solo questo ci può salvare e passare così un'estate normale". Nel centro di Muggia verranno somministrate dosi sia ai muggesani che a residenti dei comuni di San Dorligo della Valle/Dolina e Trieste. "Ho avuto modo di testare l’efficacia di un’organizzazione ed una professionalità assolutamente perfette - ha sottolineato la sindaca -, frutto dell'impeccabile lavoro di uno staff medico ed infermieristico che, senza risparmiarsi, si è messo a disposizione delle persone che insieme a me si sono vaccinate oggi per la prima volta. Infine, voglio dire grazie a tutti coloro che da oggi in poi lavoreranno al servizio di questo centro vaccinale".