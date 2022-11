Demanio, tre lotti in vendita a Muggia: offerte entro il 14 febbraio

Tre lotti in vendita da parte del Demanio sul territorio del Comune di Muggia, con offerte da presentare entro le 12 del 14 febbraio 2023.

I lotti

Si tratta di un lotto composto da terreni boscati con fabbricati e serbatoi carburanti interrati in via Montedoro. La superficie coperta è di 293 metri quadrati, quella scoperta di circa 100mila. Lo spazio è libero e lo stato manutentivo viene classificato come mediocre/pessimo. Prezzo base 128mila euro. Un altro lotto riguarda terreni edificabili raggiungibili da via Montedoro, con una superficie complessiva di 667 metri quadrati. Prezzo base 17mila euro. Lo spazio è libero e lo stato manutentivo viene classificato come mediocre/pessimo. L’ultimo lotto riguarda l’ex caserma della Guardia di Finanzia di via Flavia di Stramare 139, che torna nuovamente in vendita. Si tratta di un compendio costituito da un edificio principale (ex caserma), manufatti secondari (garage e deposito/canile) e un’area scoperta di pertinenza. Prezzo base 199.400 euro. Superficie coperta di oltre mille metri quadrati, mentre quella scoperta è di 769. Lo spazio è libero e lo stato manutentivo classificato come pessimo. Ulteriori informazioni, anche sulle procedure di presentazione delle offerte, sono pubblicate sul sito delle vendite immobili dell'agenzia del Demanio.

L’assessore comunale al Bilancio, Andrea Mariucci, spiega che "si tratta di una proposta di lotti di vendita del demanio per quanto riguarda il nostro territorio comunale. Più in generale, nell'ottica di valorizzare il territorio abbiamo avuto di recente un incontro con gli uffici del demanio regionale per coordinare, anche con la stipula di apposita convenzione, le decisioni future che verranno prese in merito agli immobili che insistono sul territorio del Comune di Muggia".