Muggia, successo per l'edizione zero dl festival delle pari opportunità

MUGGIA - Grande partecipazione per l’edizione zero del Festival delle Parti Opportunità a Muggia, con la presenza di diverse associazioni operative sul territorio, con le postazioni allestite nel corso della mattinata di ieri in piazza Marconi. Il festival si è concluso nel pomeriggio con un incontro incentrato sullo sport, con testimonianze importanti e la condivisione di buone prassi e aspetti ancora da migliorare in diversi ambiti. Il convegno "La donna nello sport" è stato aperto dal saluto dell’assessore comunale con delega alle pari opportunità, Gianna Birnberg, e dalla presidente della commissione pari opportunità del Comune rivierasco Fabiana Zara. Intervenuti poi i relatori Ernesto Mari, delegato del Coni di Trieste, l’ex canottiera olimpionica e vicepresidente del Coni Fvg Martina Orzan, l’ex velista olimpionica Chiara Calligaris, l’arbitro federale Figc Martina Zonta, la presidente di Confcommercio Terziario Donna Cristina Rovis e l’avvocato M. Carolina Ceballos. Da remoto è intervenuta anche la campionessa di calcio Sara Gama, con un videomessaggio.