Muggia, inaugurato spazio per bambini nella biblioteca comunale

MUGGIA - Inaugurata la nuova area per bambini più piccoli nella biblioteca comunale "Edoardo Guglia" di Muggia, grazie a un intervento da parte del Comune di Muggia da 30 mila euro, necessari per la sistemazione di una sala a misura di bambino e per l’acquisto di nuovo arredi. La biblioteca comunale si conferma un punto di riferimento importante per la città. Nel 2023 le presenze sono state 15.284, il totale dei prestiti 10.620. Tanti i bambini e i ragazzi presenti. Gli utenti under 14, sempre lo scorso anno, sono stati 4.085. E il trend non è cambiato in questi primi mesi del 2024. Già calendarizzati anche tanti eventi per l’anno in scorso, con 17 tra presentazioni di libri e conferenze e 19 visite da parte delle scuole e diversi appuntamenti per l’iniziativa “Nati per Leggere”. Il nuovo spazio 0-6 è staccato dagli altri ed in generale è stata fatta una riorganizzazione degli ambienti, che così sono più funzionali.