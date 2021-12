L'accensione delle luci dell'albero in piazza Marconi dà il via al Natale a Muggia

Festività al via oggi a Muggia con l’accensione delle luci dell’albero in piazza Marconi e delle luminarie del centro, con una cerimonia nel tardo pomeriggio, alla presenza del sindaco Paolo Polidori, dei membri della giunta, dell’assessore regionale Pierpaolo Roberti e del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. È stato il Comune di Trieste infatti a donare l’abete posizionato davanti al Municipio, mentre gli altri, collocati in altre zone più periferiche, sono stati regalati dal Comune di Forni di Sopra.

Polidori, al microfono, insieme a un gruppo di bambini, ha effettuato il conto alla rovescia, tutte spente le luci della piazza, comprese quelle dei locali, per l’effetto sorpresa, davanti a tanti cittadini accorsi in piazza.

“A partire da oggi illuminiamo il Natale a Muggia - ha detto il sindaco - e grazie ai Comune di Trieste e Forni di Sopra le la donazione di tutti gli alberi. Avevo simpaticamente scommesso con Dipiazza che avrei dato il via alle luminarie prima di Trieste e così è stato, buone feste a tutti”. “E’ sempre un piacere tornare a Muggia - ha sottolineato Dipiazza - oggi con l’atmosfera di festa è ancora più bella”. Per l’assessore Roberti “Muggia ha tutte le carte in regola per diventare sempre più attrattiva per i turisti”.