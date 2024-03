Salvati mentre cercavano di farla finita, due casi a Muggia in pochi giorni

MUGGIA - Nei giorni scorsi nel territorio del comune rivierasco due persone sono state salvate dopo aver tentato il suicidio. Secondo quanto si apprende entrambe non sarebbero in pericolo di vita, grazie soprattutto agli interventi messi in campo subito dopo i rispettivi tentativi. Nel primo caso, avvenuto in zona Noghere, un giovane è stato salvato grazie al tempestivo ed iniziale intervento di alcuni colleghi, poco prima dell'arrivo dei sanitari del 118 che hanno immediatamente prestato le prime cure alla persona, per poi trasportarla all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni. Nel secondo caso, avvenuto nella serata di ieri 6 maggio e a un paio di giorni di distanza dal primo, sono stati i militari dell'Arma (giunti sul posto con due equipaggi) a prestare le prime cure alla persona, all'interno di una abitazione sita sempre nel territorio del comune di Muggia. Successivamente i sanitari del 118, intervenuti con automedica e ambulanza, hanno continuato a prestare soccorso alla persona (che è stata intubata e stabilizzata) e trasportata all'ospedale di Cattinara.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.