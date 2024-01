Muggia, completata la pulizia dei torrenti

MUGGIA - Una ventina di torrenti in territorio muggesano sono stati sottoposti ad una operazione di pulizia volta ad eliminare i materiali che li ostruivano o rischiavano di ostruirli. L'attività di manutenzione è stata resa possibile da un finanziamento regionale, al quale si sono aggiunti fondi dell'amministrazione Polidori. Le risorse messe in campo complessivamente sono superiori ai 97mila euro. "Un impegno che non si ferma - ha fatto sapere l'assessore ai Lavori pubblici, Elisabetta Steffè -, abbiamo deciso di investire ulteriori fondi nelle manutenzioni, considerando che negli ultimi anni il cambiamento climatico sta determinando fenomeni improvvisi e imprevedibili, e che mantenere fiumi e torrenti puliti diventa fondamentale per consentire all’acqua di defluire correttamente anche in caso di forti precipitazioni”.