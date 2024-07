La grande festa del circo entra nel vivo, il sabato del Muja Buskers

MUGGIA - Dopo le prime tre giornate all’insegna del sold out e della grande partecipazione di pubblico ecco che l’ottava edizione del Muja Buskers si prepara ad invadere il centro storico di Muggia. Il programma di sabato 6 luglio, tra gli spettacoli in programma all’interno dello chapiteau di piazzale Alto Adriatico e gli eventi tra le calli della località rivierasca, è ricchissimo. Il sabato, come in tutte le ultime edizioni, si preannuncia come la giornata clou grazie alla raffica di spettacoli di circo contemporaneo e teatro di strada organizzati dall’associazione Sparpagliati con la direzione artistica di Riccardo Strano, capaci di regalare magia ed emozioni a grandi e piccini.

Gli eventi di oggi

Si parte alle 15:30 con i laboratori di circo per bambini, ma il primo appuntamento da non perdere è in programma nella centralissima piazza Marconi alle 18. Sarà lo spettacolo “A ruota libera” (Sblattero) ad allietare il pubblico. Con più di mille repliche al suo attivo, Sblattero è stato infatti il primo artista italiano a portare all’attenzione del pubblico dell’arte di strada la ruota tedesca, attrezzo acrobatico particolarmente complesso ed affascinante, che diventa spettacolare veicolo per intrattenere e divertire il pubblico di ogni età.

Dal centro di Muggia a piazzale Alto Adriatico

In piazzale Alto Adriatico è la volta, dalle 18:30 in poi, di Play, spazio riservato alla condivisione dei giochi di un tempo tra grandi e piccini. Tra gli eventi da non perdere ci sono i due spettacoli creati a Muggia con gli allievi della Flic scuola di circo Torino. “One Germano” (alle 19 e alle 21) e “On skate” (ore 20) invaderanno piazzale Caliterna, in uno dei momenti più amati dal pubblico del Muja Buskers, in una delle cornici più suggestive di tutto il festival. Alle 19:30 in piazzale Alto Adriatico (ma nel pomeriggio anche ai giardini della biblioteca, start ore 17:30) va in scena Teatro positivo con “La lepre e la tartaruga”. La famosa gara tra la lepre veloce e la lenta tartaruga narrata da Esopo viene rivisitata in una simpatica versione teatrale. Con un linguaggio semplice e immediato, fatto di gesti ed emozioni, lo spettacolo è adatto alla visione dei più piccoli, mentre gli aspetti più dinamici e divertenti lo rendono interessante e piacevole anche per i genitori.

Il programma

Tutta la serata è ricchissima di spettacoli che, ogni mezz’ora, riempiono le piazze di Muggia. Ma il gran finale del sabato è in piazzale Alto Adriatico, con gli show dentro allo chapiteau, il grande tendone da circo. Alle 21:15 Circonda con Swell, mentre alle 22:30 va in scena Hesperus, spettacolo di Circo Madera che racconta la miglior autobiografia che lo spettacolo dal vivo abbia mai messo in scena. Per gli spettacoli dentro lo chapiteau è consigliabile la prenotazione. Il programma potrebbe subire variazioni secondo le avversioni meteo o eventuali problematiche artistiche. Tutte le informazioni su come fare sono disponibili online sul sito www.mujabusker.com. Il festival può contare sul sostegno di partner importanti quali il Ministero della Cultura, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Muggia, Io Sono Fvg. Il progetto, inoltre, è reso possibile grazie al contributo della Fondazione Pietro Pittini.