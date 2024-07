Terzo giorno del festival più amato dai bambini, ecco gli spettacoli di oggi al Muja Buskers

MUGGIA - Dopo il successo delle prime due giornate del Muja Bukers Festival, ecco che la festa si sposta verso il centro cittadino. Dal piazzale Alto Adriatico, dove rimane allestito lo chapiteau all’interno del quale vanno in scena gli spettacoli di circo contemporaneo e teatro di strada, il festival inizia ad invadere il centro storico della località rivierasca.

I giochi come una volta

Alle 16 e alle 17 al Circolo della vela di molo Cristoforo Colombo sono in programma i due laboratori circensi per bambini e ragazzi (la partecipazione è gratuita, consigliata la prenotazione). Immancabile poi Play, spazio in piazzale Alto Adriatico (si inizia alle 17:30) riservato alla condivisione dei giochi di un tempo tra grandi e piccini.

Si entra in centro storico

Alle 18 va in scena il primo spettacolo nella centralissima piazza Marconi. Ad aprire gli eventi tra le calli del centro è Sblattero, con “A ruota libera”, spettacolo che ha al suo attivo più di mille repliche. Sblattero è stato infatti il primo artista italiano a portare all’attenzione del pubblico dell’arte di strada la ruota tedesca, attrezzo acrobatico particolarmente complesso ed affascinante, che diventa spettacolare veicolo per intrattenere e divertire il pubblico di ogni età. Acrobazia, simpatia e virtuosismi inaspettati, adattabili a qualsiasi spazio scenico. Tra un volteggio e una gag esilarante, lo show incanta il pubblico: l'effetto sorpresa è assicurato.

Caliterna e Alto Adriatico

Da una piazza ad un’altra. Alle 18:30 è in programma About, spettacolo del Duo Padella che già ha fatto divertire gli spettatori nella prima giornata del festival. Infine si torna in piazzale Alto Adriatico per le repliche di Swell (Circonda) e Hesperus (Circo Madera). Alle 20:30 c’è però una novità: si tratta di Tartana, show di Trocos Lucos spettacolo che unisce umorismo e bascula Coreana, tutto incorniciato da un furgone che fa da trampolino per le evoluzioni acrobatiche. Uno show fresco e spensierato con cui vivere emozioni, dall’euforia alla suspense, mentre i tre acrobati provano a risolvere conflitti tanto assurdi quanto divertenti.

Il festival

Il programma potrebbe subire variazioni secondo le avversioni meteo o eventuali problematiche artistiche. Tutte le informazioni su come fare sono disponibili online sul sito www.mujabuskers.com. Il festival può contare sul sostegno di partner importanti quali il Ministero della Cultura, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Muggia, Io Sono Fvg. Il progetto, inoltre, è reso possibile grazie al contributo della Fondazione Pietro Pittini.