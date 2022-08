Giocolieri, clown e acrobati: torna il Muja Buskers Festival con 40 spettacoli

Il circo contemporaneo e del teatro di strada con le loro suggestive atmosfere tornano a Muggia in occasione della sesta edizione del Muja Busker Festival che a partire da giovedì 25 agosto fino al 28 agosto ospiterà ben 38 appuntamenti. La cittadina ospiterà gli spettacoli e i laboratori di 8 compagnie e di 5 allievi della prestigiosissima Scuola di Circo Flic di Torino, che faranno divertire e sognare il pubblico dando vita a divertenti commedie circensi e a incredibili numeri acrobatici di trapezio, tessuti aerei e giocoleria.

Artisti provenienti da Austria, Cile, Guatemala, Italia, Messico, Spagna e Svizzera saranno i protagonisti del programma accuratamente scelto per essere anche un punto d'incontro, confronto e crescita tra artisti esperti e talenti più giovani. Le performance saranno per lo più a ingresso libero o con biglietto venduto al prezzo simbolico di 2 euro. Sei saranno gli spazi utilizzati: piazza Caliterna, piazza Marconi, il Teatro Verdi, la Biblioteca Comunale, l'Oratorio Penso e il Sal de Mar.

La manifestazione, con la direzione artistica di Riccardo Strano, è organizzata dall’Associazione Sparpagliati con il Comune di Muggia e il sostegno del Ministero della Cultura – Fondo Unico per lo Spettacolo, del Servizio Attività Culturali e del Servizio Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia.

“Un’atmosfera fatta di emozioni e poesia. Il Muja Buskers Festival è come un’onda che arriva all’improvviso, tutti la osservano e aspettano che invada la città. E’ così che il circo contemporaneo fa capolino nelle menti e nel cuore di tutto il pubblico e insieme agli artisti trasforma il festival in uno dei patrimoni culturali della città”, così nelle parole del direttore artistico Riccardo Strano.

Il programma e gli artisti

La ricca proposta dell'edizione 2022 vedrà protagonisti i seguenti artisti:

ByK Cirque (Cile/Italia) con Istinto - Duo Kaos (Guatemala/Italia) con Time to Loop - Tripotes la Compagnie (Spagna/Svizzera) con Encore une fois - Uno spettacolo che ridefinisce lo spazio verticale e orizzontale, senza farci mai dimenticare che il circo è rischio. Tutto condito da acrobazie improvvisate a ritmo di... palline di ping-pong! Cosa accade quando l'istinto incarna un proprio corpo? Istinto racconta la storia di un uomo che cerca di reprimere il suo carattere, la rabbia, l'amore, la follia. Scala acrobatica, tessuti aerei, fruste, trapezio duo sono il punto di unione di questo intimo rito. Tra acrobazie e ruote che scorrono, il Duo Kaos vi trasporterà in una storia sul movimento, l’amore e la poesia in perfetta sincronia. Con romanticismo e leggerezza questo duo trasformerà il Kaos in Armonia.

Simone Romanò (Italia) con Hip-Hop - Un personaggio immaginifico tra giocoleria e verticalismi, giocherà con il pubblico in un divertente viaggio creando un universo di risate Gambeinspallateatro (Italia) con Il sogno - Un carretto d’altri tempi e uno strano attore che vi mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal sapore "antico", confuso tra sogno e realtà, romanticismo e comicità, dentro una bolla.

Madame Rebiné (Italia) con Il giro della piazza - Uno spericolato percorso ciclistico, una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente. Chi vincerà la gara? Andrea lo snello e bello, Tommaso dal grande naso o Alessio lo stralunato? Vi aspettiamo in piazza per scoprirlo e fare il tifo!

E con La riscossa dei clown - Dopo novant’anni di sfortuna, delusione e scivoloni un vecchio clown torna a cavallo della sua sedia a rotelle per farsi giustizia. Sarà un’impresa impossibile dove renne acrobate, giocolieri miopi e mosche assassine cercheranno di impedirglielo.

Grazie alla collaborazione con la Flic Scuola di Circo di Torino, gli allievi del terzo anno artistico, che concludono il loro percorso di formazione artistica professionale, presenteranno i loro progetti personali nell’ambito del programma del festival.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO