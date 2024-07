Pesca tonno rosso senza autorizzazione: oltre 1300 euro di multa

TRIESTE - Un diportista pesca 30 chili di tonno rosso senza averne l'autorizzazione e viene sanzionato dalla capitaneria di porto per 1333,33 euro. E' successo nei giorni scorsi in zona Sacchetta. Il diportista, all’atto del controllo, è risultato in possesso di autorizzazione scaduta e, al contempo, inadempiente all’obbligo di comunicare, prima dell’acceso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile la cattura del tonno rosso. Il prodotto ittico è stato così sequestrato e sottoposto a verifiche da parte dell’Asugi, sull’idoneità al consumo umano.

Il tonno rosso (Thunnus thynnus) è una specie protetta, pertanto soggetto a specifica normativa dell’Unione Europea atta a contrastarne la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (Pesca Inn). Tra le principali norme da rispettare, si rammenta che la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è soggetta ad un’autorizzazione preventiva, valida nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre, da richiedere all’Ufficio circondariale marittimo nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell’imbarcazione da diporto.

Nell’ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno, la cui taglia minima nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm. Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata e/o trasmessa all’Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura. Infine, si ricorda a tutti che è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa.