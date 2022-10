"Multato al parcheggio di via dell'Orologio per un cartello non visibile"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore:

Scrivo per un episodio che mi è accaduto lo scorso venerdì parcheggiando in via dell'orologio a Trieste. Trovato un posto libero segnato in blu a terra mi sono diretto al segnale P posto a poche decine di metri in via Diaz dove ho fatto il tagliando per un'ora alle 11.12. Tornato alle 11.45 circa ho trovato la contestazione di mancata esposizione del biglietto. Ho chiamato il numero di telefono indicato sullo stesso ticket dove mi è stato spiegato che in via Diaz i parcheggi sono gestiti da altro operatore. Ho quindi realizzato che il segnale con la spiegazione si trova sullo stesso marciapiedi ma girato verso il mare e non visibile da dove io avevo parcheggiato. L'operatore mi ha detto di scrivere alla loro mail per provare a spiegare l accaduto. Di seguito qui lo scambio di mail con il gestore di Park San Giusto con cui avrei sperato di risolvere e con le foto che ho allegato. Ma la risposta è stata negativa e mi vedo costretto a pagare 18 € entro 10 giorni o ulteriori €25 se non solverò nei termini. Credo questa cosa sia assurda.