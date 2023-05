Sputa per terra in Viale, multato dalla Polizia locale

TRIESTE - Sono in tutto 21 le sanzioni elevate dai Nis della polizia locale nel mese di aprile, tra queste la multa a una persona sorpresa a sputare per terra in viale XX settembre. Il Nucleo interventi speciali si occupa prevalentemente del degrado urbano in tutto il territorio comunale. Di seguito il resoconto:

- 15 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana di cui: 10 per mendicità, con allontanamento (via Carducci, via Valmaura, via San Lazzaro, via di Cavana, via Battisti, galleria Fenice, largo Barriera), in 2 casi con il sequestro dei proventi; quattro per bivacco (via Udine, largo Barriera, piazza Unità), di cui 1 con allontanamento e 1 inosservanza del provvedimento di allontanamento del Questore; una per sputi a terra (largo Savorani)

- Tre sanzioni per ubriachezza (piazza Libertà, largo Savorani, largo Barriera), con 2 allontanamenti;

- Due sanzioni al Regolamento arti e mestieri (via Cavana, via San Lazzaro);

- Una sanzione al Regolamento rifiuti per minzione (piazza Venezia).