Multe ai sanitari, Fials: "Verso una soluzione"

TRIESTE - "Si va verso una possibile soluzione della questione riguardante i parcheggi del personale sanitario dell'Asugi che si reca a domicilio dei Cittadini che necessitano di cure e assistenza". Lo dichiara il segretario provinciale della Fials Fabio Potoschnig dopo i numerosi casi di sanzioni alle automobili di servizio dell'Asugi che, a causa della carenza di parcheggi regolari, hanno dovuto sostare nelle aree di carico e scarico

"Il 13 febbraio 2023 - spiega Potoschnig - abbiamo scritto una pec al Comune di Trieste e alla Direzione dell'Asugi, con la quale abbiamo chiesto una maggior sensibilità da parte degli agenti della Polizia Locale, per evitare di sanzionare le automobili aziendali dedicate all'assistenza domiciliare. Successivamente abbiamo sentito il Sindaco Di Piazza il quale ha espresso subito la sua disponibilità per cercare di trovare una soluzione al problema".

L'esponente del sindacato precisa inoltre che "l'Assessore comunale alla sicurezza De Blasio e il Consigliere regionale Giacomelli hanno preso in seria considerazione il problema dei parcheggi per il personale sanitario, al fine di cercare di trovare una soluzione che come ci ha risposto in una nota ufficiale il Comandante della Polizia Locale, il dottor Milocchi, dev'essere affrontata a livello Nazionale in quanto si deve intervenire sul codice della strada. Auspichiamo - conclude -, in attesa di avere delle risposte a livello Nazionale che vengano adottati dei temporanei provvedimenti locali".