Ics: "Migranti multati per bivacco, li difenderemo per vie legali"

"La Polizia locale sanziona i richiedenti asilo in piazza Libertà per bivacco, anche con multe da 500 euro", lo anuncia l'Ics con una nota stampa. Il Consorzio Italiano di Solidarietà spiega che i migranti sono "da giorni senza accoglienza e abbandonati senza neppure la minima assistenza da parte delle pubbliche autorità", e definisce le sanzioni "provvedimenti abnormi e illegali, in quanto le persone, che sono senza l’accoglienza di cui hanno diritto in base alle norme interne e dell’Unione Europea, non bivaccano per diletto, ma si trovano in uno stato di necessità che discrimina la loro condotta. Il pubblico ufficiale è tenuto dalla legge a verificare le concrete circostanze che ha di fronte e, se non riconosce l’esistenza di uno stato di necessità (in questo caso palese), offende la persona già vittima di abbandono e umilia la propria funzione, nonché quella dell’ente che rappresenta".

Secondo Ics "l’operato delle pubbliche amministrazioni, al di là di ogni orientamento politico e senza eccezioni, deve sempre essere rivolto alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona tutelati dall’ordinamento costituzionale e mai alla prevaricazione verso i più deboli. Ics sosterrà le vittime delle illegittime sanzioni nelle opportune sedi legali".