Motociclista triestino morto sul Vallone: chi era la vittima

Si chiamava Leonardo Romano, il motocilista che ha perso la vita nell'incidente verificatosi ieri sulla Strada del Vallone. In pochi attimi la vittima ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario accorso sul luogo dell'incidente, non c'è stato più nulla da fare se non constatarne il decesso. Leonardo Romano aveva 43 anni. Lascia la sua amata fidanzata Mirjam. Amante del mare e del vento, tra le sue passioni c'era anche il windsurf.