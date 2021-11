Muore a 50 anni, positivo al Covid: era un no vax

Un 50enne è stato trovato morto questa mattina dalla moglie, nella sua casa a Padriciano. Come riporta la Rai, l'uomo (I.D. le sue iniziali), era positivo al Covid e da una settimana aveva iniziato delle cure domiciliari. Era conosciuto come un convinto no vax. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo per 40 minuti ma non c'è stato nulla da fare. Positivi e sintomatici anche la moglie e i due bambini.