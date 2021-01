Muore a Natale a 37 anni e lascia la moglie e 4 figli: dai social una colletta per aiutare la famiglia

Doveva essere un giorno di festa, ma una giornata, già difficile per l'emergenza pandemica, si è trasformata in una tragedia per una famiglia residente in via Fabio Severo. Il giorno di Natale infatti un uomo di 37 anni è stato stroncato da un infarto, lasciando la moglie e quattro figli. Una notizia che non ha lasciato indifferente un'abitante della zona che ha lanciato un appello sui social invitando la cittadinanza ad aderire ad una colletta in attesa dell'attivazione dei servizi della Caritas. "Era l'unico sostentamento per la famiglia - scrive riferendosi al 37enne -. Basta anche solo un euro per aiutare una mamma così umile da non chiedere nulla. Una madre che, vi assicuro, ne ha veramente bisogno". Per chi volesse aderire alla raccolta fondi può rivolgersi alla pasticceria di via Fabio Severo 93.