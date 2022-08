Tragedia sul Nevoso, 44enne muore colpito da un fulmine

PODGORJE (Slovenia) - Un escursionista sloveno di 44 anni e residente a Vrhnika (vicino a Logatec) è morto dopo essere stato folgorato da un fulmine. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri 27 agosto, a 200 metri dalla Tumova ko?a. Secondo quanto accertato dal medico giunto sul posto assieme ai soccorritori e alla polizia, l'uomo è morto sul colpo. Nell'ultima settimana in Italia sono stati registrati diversi episodi, tra i quali la morte di due ciclisti in Piemonte. Uno dei due era l'industriale Alberto Balocco. Nella giornata di ieri, invece, sul Gran Sasso sono stati tre i giovani escursionisti colpiti da un fulmine. Uno risulta essere in gravi condizioni.