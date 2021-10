Musei aperti per il ponte di novembre

Il Comune di Trieste ricorda che nelle giornate festive di lunedì 1 novembre (Ognissanti) e mercoledì 3 novembre (San Giusto), i Musei Storici e Artistici e i Musei Scientifici saranno aperti con orario festivo. In deroga all'eventuale turno di chiusura, saranno aperti anche nella giornata di martedì 2 novembre. I Musei Letterari saranno aperti con i consueti orari nella sola giornata di martedì 2 novembre. Questi in dettaglio gli orari in vigore nelle giornate dall'1 al 3 novembre 2021.

Musei storici e artistici

Civico Museo Revoltella / Mostra «Zagabria, la città delle artiste» – Via Diaz, 27 – Orario 9-19. Intero euro 7,00 / ridotto euro 5,00

Civico Museo d’Antichità J. J. Winckelmann / Mostra «Volti della storia» – Via della Cattedrale, 15 – Orario 10-17. Ingresso gratuito

Civico Museo Sartorio / Mostra fotografica «Premio Musei Civici» – Largo Papa Giovanni XXIII, 1 – Orario 10-17. Ingresso gratuito

Civico Museo d’Arte Orientale / Mostra fotografica «Graziano Perotti. Sri Lanka Stories» – Via San Sebastiano, 1 – Orario 10-17. Ingresso gratuito

Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” – Via Rossini, 4 – Orario 10-17. Intero euro 4,00 / ridotto euro 3,00

Sala “Attilio Selva”: Mostra «Trieste 1921. Luoghi, storie e memorie» – Via Rossini, 4 – Orario 10-17. Ingresso gratuito

Civico Museo del Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio – Piazza della Cattedrale 3 – Orario 10-17. Intero euro 5,00 / ridotto euro 3,00

Civico Museo del Risorgimento – Via XXIV maggio, 4 – Orario 10-17. Ingresso gratuito

Civico Museo di Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” - Via Cumano, 22-24 – Orario 10-17. Intero euro 3,00 / ridotto euro 2,00. Ingresso cumulativo con il Civico Museo di Storia Naturale: intero: euro 5,00 / ridotto euro 3,00

Civico Museo della Risiera di San Sabba / Mostra «Beyond the border: sogni e ripartenze dei profughi dell’est Europa a Trieste (1950-1956)» - Monumento Nazionale – Via Giovanni Palatucci, 5 – Orario 9-17. Ingresso gratuito

Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza - Monumento Nazionale – Loc. Basovizza – Lunedì 1 novembre orario 10-18. Martedì 2 e mercoledì 3 novembre orario 10-14. Ingresso gratuito MUSEI SCIENTIFICI

Civico Museo di Storia Naturale – Via dei Tominz, 4 – Orario 10-17. Intero euro 3,00 / ridotto euro 2,00. Ingresso cumulativo con il Civico Museo di Guerra per la Pace “Diego de Henriquez”: intero: euro 5,00 / ridotto euro 3,00

Civico Museo del Mare – Sezione Lloyd – Magazzino 26, Porto Vecchio Trieste – Orario 10-17. Ingresso gratuito

Musei letterari

Civico Museo Sveviano - Via Madonna del Mare, 13 – aperto martedì 2 novembre con orario 9-13. Ingresso gratuito

Civico Museo Joyce – Via Madonna del Mare, 13 – aperto martedì 2 novembre con orario 9-13. Ingresso gratuito

Civico Museo Petrarchesco Piccolomineo – aperto martedì 2 novembre con orario 9-13. Ingresso gratuito

Regole per l'accesso



Il Comune ricorda inoltre che, come disposto dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, per l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è necessario esibire il green pass. Il controllo viene effettuato dagli operatori che presidiano gli accessi/casse attraverso smartphone predisposto con l'app “VerificaC19” per la lettura del QR code. A tutela della privacy i dati personali vengono letti, ma non registrati. È facoltà dell’operatore chiedere anche un documento di identità.

Sono esclusi dall'obbligo del green pass i minori di 12 anni, i soggetti esenti sulla base di esibizione di idonea certificazione medica, chi produce un certificato di vaccinazione della prima dose purché l’accesso avvenga dal 15° giorno dalla somministrazione, chi produce un certificato di esito negativo al test molecolare o antigenico rapido eseguito non più di 48 ore prima. CHIUSURE PROGRAMMATE

Non sono al momento visitabili, in quanto interessati da interventi di riqualificazione, riallestimento o trasferimento, i seguenti Musei:

Civico Aquario Marino – Molo Pescheria, 2 / Riva Nazario Sauro, 1

Civico Museo del Mare – Via di Campo Marzio 5

Civico Orto Botanico – Via Marchesetti, 2

Civico Museo Morpurgo – Via Imbriani, 5

Civico Museo di Storia Patria – Via Imbriani, 5

Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata – Via Torino, 8