Musei gratis a Trieste, cosa vedere nel fine settimana

TRIESTE - Domenica 5 febbraio,torna l'iniziativa “Museo Casa Mia”, che prevede l'ingresso gratuito per visitare i Civici Musei per i cittadini residenti. Saranno visitabili a ingresso gratuito anche le sedi dei Civici Musei del Comune di Trieste usualmente a pagamento.

Le sculture in mostra al Revoltella

Al centro di questa prima delle prime domeniche del 2023 (la prima domenica di gennaio cadeva il 1° dell'anno, giornata di chiusura dei Musei) l'opportunità di visitare al Museo Revoltella la mostra «La scultura nelle raccolte del Museo Revoltella. Da Canova al XXI secolo». Realizzata in occasione delle celebrazioni dei 150 anni di fondazione del Museo, (1872 – 2022) e inaugurata lo scorso 3 novembre, la mostra si inserisce nel percorso espositivo permanente attraverso un riallestimento consistente di alcune sezioni nevralgiche della Galleria d’arte moderna, a partire dall’atrio, dove si trova esposta per la prima volta al Museo Revoltella la colossale statua in gesso della Dea Roma di Attilio Selva. Al terzo piano è allestita una sezione dedicata alle opere di Marcello Mascherini, circa una quindicina, realizzate tra la metà degli anni Venti e la metà degli anni Cinquanta. Il percorso prosegue al quarto piano in cui, accanto ai due imponenti gruppi scultorei di Leonardo Bistolfi, si trovano esposte le opere di maggiore importanza degli ultimi decenni del XIX secolo e dei primi decenni del XX (Spazzapan, Rovan, Asco, Hollan, Marin, Ceconi di Montececon, Canonica, Malfatti, Ambrosi, Barcaglia ed altri ancora). La visita si conclude al sesto piano, complessivamente ripensato per accogliere un maggiore numero di opere di scultura, generalmente conservate in deposito o per lungo tempo esposte in altra sala. Alla mostra «I Macchiaioli. L'avventura dell'arte moderna» allestita nella Sala Scarpa del Museo Revoltella si accede con il normale biglietto di ingresso.

Musei storici e artistici

Civico Museo Revoltella – Via Diaz, 27 – Orario 9-19

Civico Museo d’Antichità J. J. Winckelmann – Via della Cattedrale, 15 – Orario 10-17

Civico Museo Sartorio – Largo Papa Giovanni XXIII, 1 – Orario 10-17

Civico Museo d’Arte Orientale – Via San Sebastiano, 1 – Orario 10-17

Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” – Via Rossini, 4 – Orario 10-17

Sala “Attilio Selva” – Via Rossini, 4 – Orario 10-17

Civico Museo del Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio – Piazza della Cattedrale 3 – Orario 10-17

Civico Museo di Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” - Via Cumano, 22-24 – Orario 10-17

Civico Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale – Via Giovanni Palatucci, 5 – Orario 9-17

Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza - Monumento Nazionale – Loc. Basovizza – Orario 10-14

Musei scientifici

Civico Museo di Storia Naturale – Via dei Tominz, 4 – Orario 10-17

Civico Museo del Mare – Sezione Lloyd – Magazzino 26, Porto Vecchio Trieste – Orario 10-17

Chiusure programmate

Non sono al momento visitabili, in quanto interessati da interventi di riqualificazione, riallestimento o trasferimento, i seguenti Musei:

Civico Aquario Marino – Molo Pescheria, 2 / Riva Nazario Sauro, 1

Civico Museo del Mare – Via di Campo Marzio 5

Civico Orto Botanico – Via Marchesetti, 2

Civico Museo del Risorgimento – Via XXIV maggio, 4

Civico Museo Morpurgo – Via Imbriani, 5

Civico Museo di Storia Patria – Via Imbriani, 5

Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata – Via Torino, 8