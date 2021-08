Musei, il ministro dell’economia tedesco a Trieste: “Ottima collaborazione in ambito archeologico“

Durante la visita al Winckelmann, la speciale presentazione, molto apprezzata dalla delegazione tedesca, degli atti del processo per l'uccisione dell’archeologo, conservati in originale alla Biblioteca Hortis

Peter Altmaier, ministro dell'economia della Repubblica Federale Tedesca ha colto l'opportunità di presenziare al G20 a Trieste per visitare privatamente il Museo Winckelmann e in particolare il cenotafio dedicato al celebre studioso tedesco ucciso a Trieste nel 1768.

Il Ministro Altmaier, giurista per formazione, è un profondo cultore delle lettere classiche e dell'antichità, nonché appassionato bibliofilo. Il ministro è stato ricevuto e accompagnato dalla direttrice Laura Carlini Fanfogna e dalla conservatrice Marzia Vidulli Torlo. La visita si è conclusa con la speciale presentazione, molto apprezzata dalla delegazione tedesca, degli atti del processo per l'uccisione di Winckelmann, conservati in originale alla Biblioteca Hortis.