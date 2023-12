Riaperto al pubblico il Museo del Risorgimento in piazza Oberdan

TRIESTE - Mercoledì 20 dicembre, ha riaperto al pubblico il Civico Museo del Risorgimento in via 24 Maggio 4, nei pressi di piazza Oberdan. L'edificio sarà fruibile, a ingresso gratuito, da giovedì a domenica in orario 10-17. Per l'Amministrazione Comunale di Trieste era presente l'assessore alle Politiche dell'Educazione e della Famiglia Maurizio De Blasio, accanto ai rappresentanti delle autorità, delle associazioni combattentistiche e d'arma, della Lega Nazionale e, tra gli altri, del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi del Comune di Trieste (cui fa capo il Museo). “È un onore portare il saluto del sindaco e dell'Amministrazione comunale in occasione dell'anniversario della morte di Guglielmo Oberdan, che coincide con la riapertura del Civico Museo del Risorgimento, il quale è custode di una fase della nostra storia troppo spesso dimenticata - ha dichiarato l'assessore De Blasio -. Oggi si celebra non solo un uomo ma anche un'idea basata su principi condivisi di partecipazione e di cittadinanza”.

La riapertura è stata infatti contestuale alla cerimonia per il 141esimo anniversario della morte di Guglielmo Oberdan svoltasi nell'adiacente Sacrario. In coincincidenza con la riapertura, inoltre, riprendono le attività della Lega Nazionale mirate alla gestione coordinata e integrata della struttura museale in convenzione con il Comune di Trieste. Il Museo conserva testimonianze relative a fatti e a personaggi delle vicende risorgimentali, non solo locali, dai moti del 1848 alla conclusione della Prima guerra mondiale. Il periodo di chiusura concluso oggi era stato reso necessario dagli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dal Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Trieste, che in particolare hanno riguardato l'adeguamento dell'impianto antincendio e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Rampe di accesso consentono ora anche ai disabili motori di raggiungere agevolmente la sede museale e l'annesso sacello dedicato al martire triestino. Al pianterreno una porta conduce alla vicina Casa del Combattente, dove è possibile usufruire dell'ascensore per raggiungere il primo piano del Museo, lungo il quale si articola il percorso espositivo di cui il Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi del Comune (a cui fa capo l'istituto) ha provveduto a ottimizzare alcuni aspetti: tra questi, la sicurezza, e a seguire tutti gli interventi indispensabili alla riapertura.