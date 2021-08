Ubriaco molesto alla fermata del bus, al secondo intervento i carabinieri lo arrestano

Nel primo pomeriggio di oggi i carabinieri hanno arrestato un triestino di 51 anni che in stato di evidente alterazione ha molestato alcuni passanti sia alla fermata all'altezza del civico 3 di via Battisti che a bordo della linea 9 della Trieste Trasporti. Il tutto è iniziato verso le 13 quando una signora, infastidita dall'atteggiamento del 51enne e preoccupata per le sue condizioni, ha chiamato il 112 che ha inviato sul posto l'ambulanza, un'automedica e una gazzella dei carabinieri. Da lì è iniziato una sorta di tira e molla che è durato poco più di un'ora, con i sanitari "bloccati" e i militari dell'Arma impegnati nel tentativo di farlo venire a prendere da un famigliare. Numerose le telefonate che l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha effettuato durante questo primo intervento dei carabinieri.

Dopo oltre un'ora di intervento sia il 118 che la prima gazzella dei carabinieri hanno lasciato la scena, non riscontrando particolari criticità dal punto di vista sanitario che di ordine pubblico. Dopo meno di un'ora, tempo in cui l'uomo è rimasto seduto alle fermata del trasporto pubblico in compagnia del suo cane, un pastore tedesco, è salito a bordo della linea 9 senza mascherina, sempre in evidente stato di alterazione e con l'amico a quattro zampe anche lui senza museruola. A quel punto il conducente, allertato da alcuni viaggiatori, ha fermato il mezzo di trasporto e ha chiamato il 112. Sono stati allertati nuovamente i carabinieri che questa volta, dopo un nuovo tira e molla telefonico da parte dell'uomo, l'hanno prelevato e arrestato. Il cane, infine, è stato preso in consegna da personale del canile.